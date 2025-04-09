Набиуллина: правительство поддержало проект об универсальном платежном QR-коде

Правительство РФ, Минфин и Минэкономразвития в целом одобряют законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она уточнила, что единственным оператором этого инструмента станет Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Он (универсальный QR.— “Ъ”) должен базироваться на едином стандарте, и он должен разрабатываться национальной инфраструктурой. Что это дает и почему единый? Потому что тогда не путаются граждане, тяжело манипулировать их выбором, какой способ оплаты они выбирают. И почему это должно быть действительно единым? Кроме того, что это меньше затрат, чтобы обслуживать все схемы с разными QR-кодами, это дает возможность на равных конкурировать и крупным участникам платежного рынка, и не очень крупным, поэтому мы это поддерживаем»,— пояснила госпожа Набиуллина, выступая с отчетом в Госдуме.

По ее словам, вскоре будет положительный отзыв на этот законопроект. Поддержку правительства подтвердил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Законопроект внесли в Госдуму в ноябре 2024 года. Согласно документу, банкам РФ и филиалам иностранных банков следует предоставлять клиентам реквизиты перевода или ссылки на него только через универсальный платежный QR-код. В марте нынешнего года Минфин подготовил проект отзыва правительства на законопроект. В нем рассматривалась возможность проведения расчетов посредством «платежного роуминга», то есть переадресации на платежные платформы с учетом предпочтений клиентов.

Подробности — в материале «Ъ» «Единому QR ищут конкурентов».