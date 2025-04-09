Набиуллина: правительство поддержало проект об универсальном платежном QR-коде
Правительство РФ, Минфин и Минэкономразвития в целом одобряют законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она уточнила, что единственным оператором этого инструмента станет Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир»).
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Он (универсальный QR.— “Ъ”) должен базироваться на едином стандарте, и он должен разрабатываться национальной инфраструктурой. Что это дает и почему единый? Потому что тогда не путаются граждане, тяжело манипулировать их выбором, какой способ оплаты они выбирают. И почему это должно быть действительно единым? Кроме того, что это меньше затрат, чтобы обслуживать все схемы с разными QR-кодами, это дает возможность на равных конкурировать и крупным участникам платежного рынка, и не очень крупным, поэтому мы это поддерживаем»,— пояснила госпожа Набиуллина, выступая с отчетом в Госдуме.
По ее словам, вскоре будет положительный отзыв на этот законопроект. Поддержку правительства подтвердил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Законопроект внесли в Госдуму в ноябре 2024 года. Согласно документу, банкам РФ и филиалам иностранных банков следует предоставлять клиентам реквизиты перевода или ссылки на него только через универсальный платежный QR-код. В марте нынешнего года Минфин подготовил проект отзыва правительства на законопроект. В нем рассматривалась возможность проведения расчетов посредством «платежного роуминга», то есть переадресации на платежные платформы с учетом предпочтений клиентов.
Подробности — в материале «Ъ» «Единому QR ищут конкурентов».