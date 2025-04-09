Часть делегации России во главе с Дарчиевым прибыла в Стамбул

Часть российской делегации во главе с послом России в США Александром Дарчиевым прибыла в Стамбул, сообщило «РИА Новости». Завтра, 10 апреля, в турецком городе состоятся переговоры России и США о деятельности дипмиссий стран.

Самолет с делегацией приземлился в аэропорту Стамбула около 14:20 по местному времени (совпадает с мск). Американскую делегацию на переговорах возглавит зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Первая встреча делегаций России и США, организованная для обсуждения работы посольств стран, прошла в Стамбуле 27 февраля и продлилась шесть с половиной часов. Дискуссии велись на «экспертном уровне», обсуждались финансирование дипмиссий и условия работы дипломатов, а также возвращение России шести объектов недвижимости в США, изъятых в 2016–2018 годах. Как сообщал Госдеп, стороны определили первые шаги к нормализации работы посольств, в том числе доступ к банковским услугам и кадровые вопросы.

О первом раунде стамбульских консультаций — в материале «Ъ» «Россия и США ворошат прошлое ради будущего».

Лусине Баласян