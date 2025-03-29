Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения школьницы на Ямале

Председатель СКР Александр Басрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения школьницы в новом Уренгое (Ямало-Ненецком автономном округе, ЯНАО), сообщили в следственном комитете. Региональными следователями организована доследственная проверка (ст. 213 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«В социальных медиа сообщается, что в отношении несовершеннолетней со стороны сверстников на протяжении длительного времени совершаются противоправные действия»,– говорится в сообщении.

Прокуратура Ямала также начала проверку по факту избиения школьницы 2013 года рождения. По предварительным данным, инцидент произошел в январе этого года после словесного конфликта, начавшегося в социальных сетях.