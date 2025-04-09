В КНР заявили об угрозе промышленной базе США из-за тарифов Трампа

Введение американским президентом Дональдом Трампом «взаимных» тарифов в отношении других стран нанесет ущерб экономике США. В частности, это ослабит американскую промышленную базу и усилит панику на финансовом рынке. Об этом говорится в «белой книге», опубликованной пресс-канцелярией Госсовета КНР, передает «Синьхуа».

«Он (Дональд Трамп.— “Ъ”) серьезным образом подрывает мировую торгово-инвестиционную систему и может спровоцировать глобальный финансовый и экономический кризис, который в конечном итоге будет губителен как для других, так и для самих США»,— отмечается в документе. Меры являются серьезным нарушением правил Всемирной торговой организации и подрывают права затронутых сторон, подчеркивается в «белой книге».

Кроме того, пошлины президента Трампа увеличат инфляционное давление в США, что повысит риск экономического спада в стране. При этом власти КНР считают, что Китай и США могут разрешить торгово-экономические разногласия посредством равноправного диалога.

Сегодня, 9 апреля, в силу вступили «ответные» пошлины Дональда Трампа в отношении 185 стран, включая тарифы в размере 104% на товары из КНР. На этом фоне курс юаня в ходе торгов в Китае опустился до 17-летнего минимума. Китай обратился во Всемирную торговую организацию в связи с введением тарифов.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Китай и США считают “разменные монеты”».

Елизавета Шмакова