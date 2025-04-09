Захарова подтвердила проведение второго раунда консультаций РФ и США 10 апреля

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила информацию о том, что второй раунд российско-американских консультаций пройдет в Стамбуле 10 апреля. Перед этим о дате проинформировали в российском диппредставительстве.

В МИД РФ ранее сообщили, что российскую делегацию возглавит посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, а американскую — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. В Госдепе заявляли, что на этом этапе продолжится обсуждение дипломатических отношений стран, политические вопросы и урегулирование конфликта на Украине не будут рассматриваться в рамках консультаций.

Первый этап консультаций состоялся также в Стамбуле 27 февраля и продлился шесть с половиной часов. Представители стран обсудили финансирование дипмиссий и условия работы дипломатов, а также возвращение России шести объектов недвижимости в США, изъятых в 2016–2018 годах. По данным Госдепа, тогда стороны определили первые шаги к нормализации работы посольств, в том числе доступ к банковским услугам и кадровые вопросы.

Подробнее о первой встрече в Стамбуле — в материале «Ъ» «Россия и США ворошат прошлое ради будущего».

Екатерина Отрашкевич