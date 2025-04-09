КТК возобновил работу одного из двух причалов после проверки Ространснадзора
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил работу одного из двух выносных причальных устройств (ВПУ) на морском терминале под Новороссийском, остановленных после проверки Ространснадзора. Сейчас КТК отгружает нефть с двух из трех ВПУ. Сроки возобновления работы третьего в пресс-релизе КТК не уточняются.
31 марта КТК сообщил, что вывел из эксплуатации ВПУ-1 и ВПУ-2 после внеплановой проверки Ространснадзора до устранения выявленных недостатков. Кремль утверждал, что временный вывод из эксплуатации причалов КТК связан с ущербом, нанесенным во время атаки ВСУ в марте.
В апреле суд в Новороссийске рассмотрел дела о нарушениях работы выносных причалов трубопроводного консорциума. Суд наложил на КТК штраф 200 тыс. руб., но отменил приостановку работы причальных устройств.
О последствиях ограниченной работы терминала КТК — в материале «Ъ» «Нефть встала на ремонт».