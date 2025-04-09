WP: глава ЕК считает, что премьер Италии может помочь диалогу ЕС и США

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони может посодействовать диалогу между Евросоюзом и президентом США Дональдом Трампом. Ее слова передал газете The Washington Post неназванный итальянский чиновник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Фон дер Ляйен говорит (Мелони.— "Ъ"), что если и есть еще один лидер, поддерживающий контакты с США, который способен способствовать диалогу между ЕС (не только Италией) и Трампом, то это она»,— рассказал собеседник газеты.

Госпожа Мелони была единственным европейским лидером, присутствовавшим на инаугурации господина Трампа. В следующий четверг, 17 апреля, премьер-министр Италии посетит Вашингтон, чтобы обсудить с президентом США введенные им пошлины на импортные товары.

2 апреля господин Трамп подписал указ о введении импортных пошлин от 10% до 50% в отношении товаров из 185 юрисдикций. С 5 апреля в США также начал действовать минимальный базовый таможенный тариф для всех стран в 10%. По его словам, введенные пошлины приносят Штатам по $2 млрд каждый день. ЕК намерена ответить на пошлины США через неделю.

О развитии ситуации — в материале «Ъ FM» «Американцы запасаются товарами».