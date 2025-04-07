Американцы запасаются товарами

Мнения американцев на введенные Дональдом Трампом пошлины разошлись. Пока одни стараются успеть закупиться импортными товарами до повышения цен, другие уверены, что это разовьет внутреннее производство и защитит не только американский рынок, но и экологию. Об этом “Ъ FM” рассказали местные жители. На выходных во всех штатах прошла крупнейшая, по оценкам СМИ, акция против политики главы Белого дома. Сам президент в это время играл в гольф и встречался с инвесторами. Тему продолжит Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: JUSTIN LANE / EPA / TASS Фото: JUSTIN LANE / EPA / TASS

«Сейчас отличное время, чтобы разбогатеть»,— написал в пятницу в Truth Social Дональд Трамп. По данным Newsweek, выходные президента начались еще 3 апреля. Он улетел в Майами на турнир по гольфу, организованный Саудовской Аравией, а затем на благотворительный гала-вечер в Мар-а-Лаго. Билеты отдавали за $1 млн на персону. Мероприятия привлекли сотни доноров. Обвал на Уолл-стрит гостей особо не смутил, отмечает The New York Times.

В отличие от избирателей 5 апреля во всех 50 штатах под лозунгом «Руки прочь!» прошли почти 1,5 тыс. мирных демонстраций. Кроме прочего, митингующие требовали остановить сокращение госпрограмм, пресечь притеснения мигрантов и меньшинств, а также не дать миллиардерам захватить власть в США, говорит редактор газеты «Русская Калифорния» Виталий Атаев-Трошин: «На востоке страны, в северной части, штатах Нью-Йорк и Вашингтон митинги оказались массовыми.

По заявлениям, собралось больше 20 тыс. человек. Такого ажиотажа мы не видели несколько лет. Даже в штатах, где любят Дональда Трампа, например, во Флориде, люди выступали против сокращения бюджетов, увольнения государственных работников. Даже на Аляску, в отдаленном поселке Ном проходил пикет. И, конечно, все ожидают каких-то решений от президента».

Акции поддержала Демократическая партия, а конгрессмен Эл Грин в Вашингтоне потребовал импичмента Трапа. Демонстрации солидарности также прошли в крупных европейских городах — Берлине, Лондоне и Париже. В «день освобождения», 2 апреля под импортные пошлины США подпал почти весь мир. Это вызвало панику среди американцев, никто не понимает, как меры повлияют на экономику, рассказала журналист из Лос-Анжелеса Юния Пугачева. В некоторых магазинах на кассах выстроились очереди, отметила собеседница “Ъ FM”: «Продукция Apple подорожает. Знаменитые легинсы Lululemon, которые создают идеальную талию, тоже скупают, так как они производятся в Китае.

Соответственно, они подорожают, хотя и так стоят порядка $120. В отделе бытовой техники холодильники, кофемашины, японская техника — все это сметается, в основном средним классом. Стартап-тусовки и биотехи в срочном порядке закупают оборудование из Японии. Люди боятся, что все — от зубной пасты до диванов — вырастет в цене на 10-20%».

А в бутике Chanel собеседнице “Ъ FM” рассказали, что за последние несколько дней американцы покупали себе все, что у них за год накопилось в вишлистах. С тревогой к мерам отнесся и малый бизнес, в первую очередь фермеры, которым так и не удалось компенсировать потери после разрушительного урагана «Хелен». Многие вынуждены будут закрыться, рассказал житель штата Вашингтон Александр: «У меня есть несколько друзей в винном бизнесе. Мы не говорили пока подробно об этом, но у них возникли опасения, размышления на тему того, что теперь им будет сложнее. Плюс есть несколько людей, которые закрывали или собирались бизнес, который связан с доставкой продуктов из Франции».

Но есть и те, кто пошлины поддерживает, цитируют Трампа, что «легко не будет», но президент ведь обещает «исторические результаты». По словам самого главы Белого дома, США уже благодаря пошлинам привлекли инвестиции в $5 трлн.

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Екатерина Вихарева