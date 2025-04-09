Главные новости к утру 9 апреля

Единственный производитель отечественных телевизоров, включенных в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга, завод «Квант», остановил их сборку. Это связано с низким спросом, так как на госзакупках в основном приобретаются иностранные бренды, выяснил «Ъ».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Европа в очередной раз «окрысилась» на Россию. По его словам, все мировые трагедии начинались с агрессии европейцев.

В компании, управляющей бывшими активами шведского производителя бумажных изделий Essity, сменились владельцы, выяснил «Ъ». В их числе оказались Николай Гущин-Кузнецов, который может быть связан с группой «Гута» Юрия Гущина, а также фонды под управлением структуры Газпромбанка.

Президент США Дональд Трамп планирует штрафовать мигрантов на $998 в день после решения о депортации, если они не покинут страну, сообщает Reuters. У нежелающих покидать США будут также конфисковывать имущество.

Администрация Дональда Трампа восстановила финансирование шести программ продовольственной помощи USAID, отмененных на прошлой неделе. Об этом сообщили Reuters источники, знакомые с ситуацией. Решение принято после внутренних разногласий и давления Конгресса.