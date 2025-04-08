Улицу Коммунальную в центре Тамбова благоустроит липецкая «Инфинити Групп»

Управление муниципального заказа и продаж администрации Тамбова подвело итоги электронного аукциона на благоустройство части улицы Коммунальной от пересечения с Карла Маркса до перекрестка с Носовской. Начальная цена договора составляла 109,1 млн руб. Контракт по цене 98,2 млн руб. заключили с липецким ООО «Инфинити Групп», занявшим второе место на торгах, в которых участвовали пять компаний. Победитель, предложивший выполнить работы за 89 млн руб., отказался от контракта. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

До 31 июля этого года подрядчику предстоит смонтировать системы электроснабжения, наружного освещения и видеонаблюдения, организовать утилизацию мусора и благоустроить территорию: установить урны, вазоны, скульптуры «Городничий» и «Мальчик с баранками», канализационные люки, информационные стенды, фонари, часы, скамейки, положить гранитную брусчатку, тротуарную плитку и т.д.

По данным Rusprofile, ООО «Инфинити Групп» зарегистрировано в Липецке в 2013 году с уставным капиталом 135,1 млн руб. для строительства жилых и нежилых зданий. Гендиректор — Алина Колышева. Компания принадлежит братьям Егиазарянам. 52% — Акопу, по 24% — Араику и Егиазару. Выручка за 2024 год составила 1,9 млрд руб., чистая прибыль — 12 млн руб.

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Юрий Голубь