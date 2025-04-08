США продолжат вводить пошлины параллельно с переговорами с торговыми партнерами

Американские власти будут работать над «индивидуальными сделками» с торговыми партнерами, продолжая осуществлять тарифную политику, о которой было объявлено ранее. Об этом на брифинге сегодня, 8 апреля, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кэролайн Левитт

Фото: Alex Brandon / AP Кэролайн Левитт

Фото: Alex Brandon / AP

Торговые сделки с партнерами будут заключены, если они принесут пользу американским рабочим и решат проблему хронического торгового дефицита, заявила Кэролайн Левитт.

По ее словам, уже почти 70 стран обратились к Вашингтону с просьбой начать переговоры по пересмотру условий торговли.

2 апреля Дональд Трамп подписал указ о «взаимных» пошлинах, которые коснулись 185 стран. Администрация Белого дома объяснила это защитой интересов американских производителей и налогоплательщиков, желанием сократить торговый дефицит и восстановить «справедливость».

Подробности о пошлинах США — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая