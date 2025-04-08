«Салават Юлаев» стал последним участником четвертьфинала Кубка Гагарина

Уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:1 дома обыграл новосибирскую «Сибирь» в решающем, седьмом, матче серии первого раунда play-off Континентальной хоккейной лиги и стал последней командой, квалифицировавшейся во второй раунд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХЛ «Салават Юлаев» Фото: ХЛ «Салават Юлаев»

Голы в составе победителей на счету Дениса Яна (22-я минута) и Скотта Уилсона (31). Единственную шайбу гостей забросил Тейлор Бек (41). Счет в серии — 4:3 в пользу уфимцев.

Таким образом, в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина определились все четвертьфинальные пары: челябинский «Трактор» сыграет с минским «Динамо», ярославский «Локомотив» — с омским «Авангардом», «Салават Юлаев» — с московским «Спартаком», московское «Динамо» — с казанским «Ак Барсом».

Роман Левищев