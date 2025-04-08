Матч НХЛ с рекордным голом Александра Овечкина посмотрели 1,3 млн зрителей

Матч «Вашингтон Кэпиталс» против «Нью-Йорк Айлендерс», в котором российский хоккеист Александр Овечкин забил 895-й гол в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и побил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки (894), посмотрели 1,3 млн зрителей на телеканале TNT Sports. Об этом заявила пресс-служба телеканала.

Как сообщает TNT Sports, средняя аудитория полной трансляции матча составила 905 тысяч зрителей, что является рекордным показателем среди игр регулярных чемпионатов, не считая встреч в рамках «Зимней классики», которые проводятся на открытом воздухе.

«Вашингтон Кэпиталс» уступил «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 1:4.

Таисия Орлова