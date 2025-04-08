Песков не ответил, есть ли ВСУ в Белгородской области

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал Минобороны вопрос о возможном присутствии украинских формирований в Белгородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это касается непосредственно деталей СВО, поэтому такие вопросы должны быть адресованы Министерству обороны. Вы знаете, что о реальном положении на поле боя мы не даем информацию»,— заявил господин Песков во время пресс-колла.

По данным военного ведомства, украинские формирования попытались прорваться в Белгородскую область 18 марта. В следующие два дня ВСУ безуспешно атаковали регион еще пять раз. Еще одна попытка вторжения была предпринята 23 марта. Губернатор Вячеслав Гладков тогда называл обстановку в приграничном Краснояружском районе сложной.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».