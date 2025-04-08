Сирия сменит посла в России

Глава МИД Сирии принял решение о смене посла Сирии в России. Об этом во вторник, 8 апреля, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на координатора по связям со СМИ в сирийском МИДе Абдуллу аль-Хаки.

«Да, решение (о смене посла в РФ.— "Ъ") было принято»,— цитирует агентство официального представителя сирийского министерства.

По словам Абдуллы аль-Хаки, у сирийской стороны есть несколько кандидатов на пост главы диппредставительства в России. «Мы объявим имя нового посла позже»,— сказал он.

8 апреля сирийское информационное агентство SANA сообщило со ссылкой на дипломатический источник, что глава МИД Сирии принял решение сменить послов в России и Саудовской Аравии. До назначения новых глав диппредставительств делами обоих посольств будут руководить временные поверенные в делах. По словам источника агентства, решение о смене послов было принято в рамках начавшегося в Сирии процесса дипломатических перестановок.

С октября 2022 года посольство Сирии в России возглавляет Башар аль-Джафари, который до этого занимал пост замглавы МИДа. В Эр-Рияде с января 2023 года должность посла занимал Айман Сусан, бывший помощник главы МИД Сирии.

В конце ноября 2024 года группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена) захватила власть в Сирии. Бывший президент страны Башар Асад оставил свой пост и бежал в Россию, где ему предоставили политическое убежище. 29 января в Сирии было установлено временное правительство, новым президентом стал Ахмед аш-Шараа.

О ситуации в Сирии — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая