Госдума единогласно одобрила конфискацию имущества за призывы к санкциям

Депутаты Госдумы во втором и в третьем чтениях единогласно проголосовали за законопроект о конфискации имущества у тех, кто в корыстных целях дискредитировал российскую армию (ст. 280.3 УК), призывал к антироссийским санкциям (284.2. УК), а также содействовал в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует (284.3 УК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Поправки вносятся в статью 104.1 Уголовного кодекса, которая регулирует конфискацию государством денег, ценностей и иного имущества, полученных благодаря преступным действиям.

Если преступник действовал из корыстных побуждений или по найму, это утяжелит наказание. За дискредитацию армии обвиняемому будет грозить максимальный срок лишения свободы до семи лет — до введения закона ему могут дать лишь до пяти лет. За призывы к санкциям ему могут дать до пяти лет вместо трех. За содействие международным организациям — до семи лет вместо пяти.

Сегодня, 8 апреля, Госдума также во втором и третьем чтениях приняла закон, запрещающий иностранным агентам осуществлять любую просветительскую и образовательную деятельность. Сегодня же депутаты утвердили новые основания для признания иноагентом.

Подробнее — в материале «Ъ» «Привлечение за вовлечение».

Александр Рыльский