Госдума приняла закон о запрете участия иноагентов в образовании и просвещении

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, запрещающий иностранным агентам осуществлять любую просветительскую и образовательную деятельность. Поправки не дадут внесенным в реестр проводить семинары, лекции, организовывать вебинары и круглые столы.

Проект поправок к закону «Об образовании» и ст. 9 и 11 закона о контроле за деятельностью иноагентов внесла в конце января группа депутатов во главе с Василием Пискаревым (ЕР). Инициатива предполагает, что лицензия на образовательную деятельность будет аннулирована, если лицо признают или уже признали иноагентом. Кроме того, документ запрещает включать НКО, признанные иноагентами, в реестр социально ориентированных организаций и оказывать им поддержку со стороны муниципалитетов (сейчас уже действует запрет на получение любой помощи от госорганов).

Первое чтение проект прошел 5 марта. Ко второму чтению поступило 12 поправок, комитет одобрил только три. Одна из них запрещает иноагентам входить в составы органов управления госкорпораций. Новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иноагентам запрещают просвещать».

Полина Мотызлевская