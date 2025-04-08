Суд признал законным первый аукцион КРТ в закрытом Сарове

Арбитражный суд Нижегородской области полностью отказал в иске строительной компании «Саровинвест», оспаривавшей законность первого в России аукциона на право комплексного развития территории (КРТ) в закрытом территориальном образовании (ЗАТО) – городе атомщиков Сарове, следует из судебной картотеки. Ранее суд отказал в аналогичных требованиях компании «Геосервис», аффилированной с истцом. Таким образом, торги признаны полностью законными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Аукцион в октябре 2024 года выиграло ООО «Специализированный застройщик ННДК 7», связанное с депутатом думы Нижнего Новгорода Михаилом Ивановым. Победитель, предложивший за лот 100,6 млн руб., должен построить на территории площадью более 6 га новый жилкомплекс на 34,3 тыс. кв. м квартир и детский сад на 125 мест за десять лет.

Компании «Саровинвест» и «Геосервис» допущены к торгам не были: первой отказали из-за отсутствия печати в документе, а «Геосервис» использовал строительный опыт «Саровинвеста». Юристы «Геосервиса» безуспешно доказывали в суде, что доля 1% гендиректора Дениса Четвергова в «Саровинвесте» делает «Геосервис» его дочерней компанией. Однако суд решил, что господин Четвергов не может влиять на решения руководства «Саровинвеста». Очевидно, решения суда будут обжалованы.

Сейчас власти Сарова и правительство Нижегородской области готовят мастер-план комплексной застройки микрорайонов 1А и 1Б на юго-востоке города. В перспективе там появится более 450 тыс. кв. м нового жилья. Проект КРТ планируется утвердить к июлю 2025 года.

Роман Рыскаль