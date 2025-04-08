Паслер встретился с первым губернатором Свердловской области Эдуардом Росселем

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер провел встречу с первым губернатором региона Эдуардом Росселем, сообщив об этом в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фото Эдуард Россель (слева) и Денис Паслер (справа)

Фото: telegram-канал врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера На фото Эдуард Россель (слева) и Денис Паслер (справа)

Фото: telegram-канал врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера

В ходе встречи обсуждались приоритетные направления развития Свердловской области на ближайшее время. Господин Паслер отметил, что прислушивается к советам господина Росселя и многому у него учится.

С 1990 года Эдуард Россель был председателем свердловских облисполкома и облсовета. В 1991 году указом Бориса Ельцина был назначен главой администрации Свердловской области. В 1993 году Эдуард Россель провел референдум о смене статуса региона, став и.о. губернатора Уральской республики. Федеральные власти расценили это как сепаратизм, и он был снят с должности. В 1995 году он одержал победу на первых выборах губернатора Свердловской области, переизбирался и переназначался до 2009 года. В 2009–2022 годах был представителем региона в Совете Федерации РФ. Возглавляет Международный Демидовский фонд, целью которого является содействие в развитии промышленного потенциала России, основываясь на наследии рода Демидовых.

«Во время рабочей встречи Эдуард Эргартович напомнил, как предсказывал мое возвращение в родной регион»,— написал Денис Паслер.

Напомним, в 2008-м господин Паслер стал депутатом палаты представителей заксобрания Свердловской области, в 2011-2012 годах — депутат заксобрания, член комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике. В 2012-2016 годах — председатель правительства Свердловской области.

Вечером 26 марта Денис Паслер был назначен врио губернатора Свердловской области, сменив Евгения Куйвашева. С 2019 года господин Паслер возглавлял Оренбургскую область. 2 апреля Денис Паслер провел совещание по подготовке к выборам. Досрочные выборы губернатора Свердловской области запланированы на сентябрь.

Полина Щуцкая