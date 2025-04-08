Мужчине, стрелявшему с крыши дома в Мурманске, предъявлены обвинения

Мужчине, стрелявшему с крыши здания в Мурманске, предъявили обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников полиции (ст. 317 УК РФ) и покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Сейчас он в тяжелом состоянии остается в больнице с ранениями головы и левого бедра, сообщил областное управление Следственного комитета.

Ведомство уточнило, что мужчина содержится под охраной. При отсутствии медицинских противопоказаний с ним проведут требуемые следственные действия, также решат вопрос о переводе его в СИЗО.

ЧП случилось вечером 30 марта. Злоумышленник поднялся на крышу дома на Кольском проспекте в Мурманске и оттуда стрелял по экипажу ППС. Сотрудники мурманских подразделений СОБРа и ОМОНа нейтрализовали мужчину после его отказа вступать в переговоры. Кроме преступника, никто не пострадал. На крыше дома, откуда велась стрельба, нашли два экземпляра огнестрельного оружия и много стреляных гильз. Было возбуждено уголовное дело.

Стрелявшим оказался сотрудник ФГБУ «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ» Владислав Завгородний. Выяснилось, что он произвел не менее 58 выстрелов, его мотивы неизвестны.