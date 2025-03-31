Стали известны подробности стрельбы в Мурманске

Мужчина, открывший стрельбу на центральном проспекте Мурманска, успел произвести не менее 58 выстрелов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Мурманской области Фото: СУ СК России по Мурманской области

Задержанный ранее не был судим и имел лицензию на оружие. Он вел огонь с крыши дома, в котором проживал. С места происшествия изъяты карабин «Вепрь» и ружье «ИЖ» (МР 27), а также телефон и ноутбук. Все предметы отправлены на экспертизу, в доме проведен обыск.

Следствие ведет работу, опрашиваются свидетели и очевидцы. Сам злоумышленник находится под охраной в лечебном учреждении с ранениями головы и левого бедра. После того как его состояние стабилизируется, при отсутствии медицинских противопоказаний, он будет заключен под стражу.

Стрельба началась вечером 30 марта. Злоумышленник расположился на крыше дома 10 на Кольском проспекте в Мурманске. Его целью был экипаж ППС. Предварительно, стрелком был сотрудник ФГБУ «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ» Владислав Завгородний.