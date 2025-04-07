Российский рынок акций упал по итогам основной сессии на 1,87%

Индекс Мосбиржи к 18:50 мск упал на 1,87%. Он составил 2729,89 пункта. При открытии основной сессии индекс падал почти на 5%.

Лидеры роста на 19:19 мск — ПАО «Группа Позитив» (+1,5%), ПАО «Мосэнерго» (+1,41%), «Татнефть» (обыкновенные акции: +1,28%, привилегированные: 1,37%) и Сбербанк (+0,33%). Лидеры снижения — En+ Group (–7,91%), АФК «Система» (–7,08%), ПАО «Селигдар» (–6,92%), ГК ПИК (–5,43%), ПАО «Совкомфлот» (–5,27%).

Сегодня, 7 апреля, ведущие европейские индексы потеряли 3,7–4,6% в первые часы торгов. Азиатские фондовые индексы закрылись падением на 7–13%, тем самым обновив многомесячные и многолетние минимумы. Распродажи на фондовых рынках продолжаются на фоне паники, вызванной торговыми войнами, которые спровоцировала администрация США.

Подробности — в материале «Ъ» «Паническая распродажа».