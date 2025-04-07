Лидер Сирии посетит Турцию и проведет переговоры с Эрдоганом

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщил официальный представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик. Ахмед аш-Шараа также примет участие в Анталийском дипломатическом форуме, который пройдет 11–13 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Khalil Ashawi / File Photo / Reuters Фото: Khalil Ashawi / File Photo / Reuters

«Президент Сирии (Ахмед.— "Ъ") аш-Шараа прибудет в Турцию в среду, в четверг будут церемония и переговоры с президентом Тайипом Эрдоганом»,— сказал Омер Челик (цитата по ТАСС).

Визит сирийского лидера в Турцию пройдет в рамках дипломатического форума, пояснил турецкий политик.

Президент переходного периода в Сирии находился с визитом в Турции в начале февраля. По итогам переговоров господин Эрдоган заявил о готовности поддерживать Дамаск в борьбе с терроризмом и установлении мира в регионе. Господин Аш-Шараа, в свою очередь, назвал встречу с президентом Турции началом нового периода постоянной дружбы между государствами.

О ситуации в Сирии — в материале «Ъ» «Турции не дают приземлиться в Сирии».

Анастасия Домбицкая