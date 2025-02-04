Эрдоган пообещал поддерживать Сирию в сфере безопасности

Президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Сирии Ахмед аш-Шараа провели переговоры в Анкаре. Господин Эрдоган заявил о готовности поддерживать Дамаск в борьбе с терроризмом и установлении мира в регионе. Господин Аш-Шараа, в свою очередь, назвал встречу с президентом Турции началом нового периода постоянной дружбы между государствами.

«Я верю, что, действуя солидарно, мы обеспечим, чтобы в нашем общем географическом регионе воцарилась атмосфера мира и безопасности, свободная от террора. Я выразил готовность оказать необходимую поддержку Сирии в борьбе со всеми формами терроризма, будь то ИГ ("Исламское государство"; признано террористическим и запрещено в РФ.— "Ъ") или РПК»,— сказал Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге (цитата по Anadolu).

Президент Сирии заявил, что Дамаск стремится к партнерству с Анкарой, в том числе в вопросах безопасности. По его словам, между странами существуют особые братские отношения, которые стороны хотят вывести на уровень стратегического партнерства во всех областях. Ахмед аш-Шараа также пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Дамаск.

Ахмед аш-Шараа пришел к власти в Сирии после падения режима Башара Асада 8 декабря. Он объявлен президентом переходного периода. В конце января господин Аш-Шараа заявил о роспуске всех военизированных группировок, в том числе курдских отрядов, с которыми конфликтует Турция.

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