Россия, Иран и Китай 8 апреля обсудят в Москве иранскую ядерную программу

Трехсторонние консультации России, Ирана и КНР по иранской ядерной программе состоятся в Москве. Об этом сообщила сегодня, 7 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Завтра, 8 апреля, (консультации.— "Ъ") состоятся»,— сказала она «РИА Новости». По словам госпожи Захаровой, консультации пройдут на экспертном уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ранее сегодня, 7 апреля, предстоящую встречу анонсировал официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. «Сегодня и завтра у нас будет еще одно трехстороннее заседание в Москве, на котором Китай, Россия и Иран обсудят различные аспекты, связанные с ядерным вопросом, (ядерной.— "Ъ") сделкой и резолюцией №2231»,— сказал он (цитата по IRNA).

Президент США Дональд Трамп в мартовском письме к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи установил срок два месяца для заключения новой ядерной сделки. Исламская Республика в ответном письме сообщила, что готова вести только непрямые переговоры. Американский президент пригрозил Ирану «невиданными бомбардировками» за отказ сотрудничать. Иран пообещал дать соответствующий ответ. СМИ писали, что с просьбой выступить посредником в этом вопросе Вашингтон обращался к Москве.

В 2018 году, во время первого президентского срока Дональда Трампа, США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий, также известного как иранская ядерная сделка. Она была заключена между Ираном и шестью странами-посредниками (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция и ФРГ) в 2015 году и предусматривала снятие с Тегерана санкций в обмен на ограничение им своей ядерной программы. В ответ Иран значительно нарастил свой технологический потенциал и запасы высокообогащенного урана.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «США приняли угрозы Ирана всерьез».

Анастасия Домбицкая