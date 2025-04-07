Жертва Эпштейна обвинила и своего бывшего мужа в многолетнем домашнем насилии

Вирджиния Джуффре, ставшая известной на весь мир как одна из жертв сексуального насилия со стороны американского финансиста Джеффри Эпштейна, теперь обвиняет в побоях своего бывшего мужа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shannon Stapleton / Reuters Фото: Shannon Stapleton / Reuters

«Я смогла дать отпор Гилейн Максвелл и Джеффри Эпштейну, которые подвергали меня жестокому обращению и торговали мной. Но до недавнего времени я не могла избежать домашнего насилия в моем браке. После очередного нападения моего мужа я больше не могу молчать»,— заявила она журналу People.

30 марта Вирджиния Джуффре опубликовала пост в соцсетях, где сообщила, что попала в ДТП со школьным автобусом и находится при смерти. При этом, по ее словам, жить ей оставалось четыре дня. Полиция штата Западная Австралия, где проживает Вирджиния Джуффре, сообщила, что ДТП с автобусом произошло еще 24 марта. При этом в полиции заявили, что это была «небольшая авария» без пострадавших. Позднее эту версию случившегося подтвердил и водитель школьного автобуса.

2 апреля The Times сообщила, что пост Вирджинии Джуффре о серьезной аварии и критическом состоянии был опубликован всего за несколько дней до того, как она должна была явиться в суд за нарушение запрета приближаться к детям и бывшему мужу. Суд запретил Вирджинии Джуффре приближаться к детям из-за подтвержденного случая домашнего насилия. Вирджиния Джуффре нарушила этот запрет 2 февраля, заявили в суде. Заседание по рассмотрению этого инцидента запланировано на 9 апреля.

Кирилл Сарханянц