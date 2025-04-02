Жертва Эпштейна оказалась «при смерти» за несколько дней до суда над ней

Как пишет The Times, Вирджиния Джуффре сообщила о том, что находится при смерти, всего за несколько дней до судебного заседания по делу о нарушении ею запрета приближаться к своим детям и бывшему мужу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вирджиния Джуффре

Фото: ALBA VIGARAY / EPA / TASS Вирджиния Джуффре

Фото: ALBA VIGARAY / EPA / TASS

1 апреля Вирджиния Джуффре, жертва многолетнего сексуального насилия со стороны американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщила, что попала в ДТП и получила тяжелые травмы. Те позднее привели к почечной недостаточности, а врачи, по ее словам, дали ей «четыре дня жизни».

По данным местной полиции, ДТП произошло еще 24 марта. При этом в полиции заявили, что это была «небольшая авария», в которой не было пострадавших.

Сегодня семья Джуффре заявила, что Вирджиния не собиралась делать этот пост публичным. Как заверяют ее близкие, она намеревалась опубликовать сообщение в соцсети, сделав его доступным только для друзей.

По словам родственников, полиция не приехала на место инцидента, сославшись на нехватку офицеров поблизости. «Они спросили, не пострадал ли кто-нибудь, и предложили, если пострадавшие есть, доставить их в больницу», но Вирджиния отказалась.

Как отмечает газета, Вирджиния Джуффре и ее муж переехали в Австралию в 2020 году вместе с тремя детьми. Но после 22 лет брака пара развелась, а суд запретил госпоже Джуффре приближаться к детям из-за подтвержденного случая домашнего насилия. Вирджиния Джуффре нарушила этот запрет 2 февраля, заявили в суде. Заседание по рассмотрению этого инцидента запланировано на 9 апреля.

Что говорится о Вирджинии Джуффре в личной переписке Джеффри Эпштейна — в материале «Ъ» «С британским принцем занимались сексом в принудительном порядке».

Кирилл Сарханянц