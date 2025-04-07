Песков анонсировал очередные консультации с Ираном по ядерной сделке

Россия постоянно ведет консультации с Ираном по ядерной сделке, cказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В ближайшее время ожидаются очередные контакты. По словам представителя Кремля, Москва готова приложить все усилия, чтобы урегулировать иранский ядерный вопрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы постоянно осуществляем контакты, проводим консультации по этому вопросу. Этот процесс будет продолжаться, в том числе и в ближайшее время»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла. «Россия готова приложить все усилия, сделать все возможное с тем, чтобы способствовать урегулированию этой проблемы политико-дипломатическими средствами»,— добавил он.

В 2018 году, во время первого президентского срока Дональда Трампа, США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), также известного как иранская ядерная сделка. Она была заключена между Ираном и шестью странами-посредниками (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция и ФРГ) в 2015 году и предусматривала снятие с Тегерана санкций в обмен на ограничение им своей ядерной программы. В ответ Иран значительно нарастил свой технологический потенциал и запасы высокообогащенного урана.

Президент США Дональд Трамп в мартовском письме к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи установил срок два месяца для заключения новой ядерной сделки. Исламская Республика в ответном письме сообщила, что готова вести только непрямые переговоры. Американский президент пригрозил Ирану «невиданными бомбардировками» за отказ сотрудничать. Иран пообещал дать соответствующий ответ. СМИ писали, что с просьбой выступить посредником в этом вопросе Вашингтон обращался к Москве.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «США приняли угрозы Ирана всерьез».

Лусине Баласян