В Казани средняя скорость движения транспорта на 8 км/ч выше, чем в других миллионниках

Средняя скорость движения автомобилей в Казани на 8 км/ч выше, чем в других городах-миллионниках России. Об этом сообщил руководитель комитета по транспорту исполкома Казани Алексей Сидоров на деловом понедельнике в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани средняя скорость движения машин на 8 км/ч выше, чем в других миллионниках

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ В Казани средняя скорость движения машин на 8 км/ч выше, чем в других миллионниках

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В столице Татарстана средняя скорость движения достигла 35 км/ч, в то время как в других крупных городах она составляет 27 км/ч.

Муниципальные парковки работают на 197 участках в Казани и рассчитаны на 8721 машиноместо.

Ранее сообщалось, что из-за растущей аварийности в Татарстане могут вновь вернуть контроль за средней скоростью автотранспорта.

Дарья Сайфиева