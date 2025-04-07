В Свердловской области за неделю родилось 676 детей

На территории Свердловской области в течение недели на свет появились 676 детей, сообщили в региональном минздраве. На 328 мальчиков и 348 девочек пришлось две пары близнецов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

До 35 лет родила 461 женщина, еще 213 родили после 35 лет. Трое жительниц региона родили в седьмой раз, а четвертыми детьми у своих мам стали 56 младенцев.

Напомним, на последней неделе марта в Свердловской области родилось 697 детей: 352 мальчика и 345 девочек, включая три пары близнецов.

Ирина Пичурина