В Свердловской области за неделю родилось почти 700 детей

На прошлой неделе на территории Свердловской области родилось 697 детей: 352 мальчика и 345 девочек, включая три пары близнецов, сообщили в региональном минздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

491 женщина родила в возрасте до 35 лет, а 203 — после этого возраста. Для одной из жительниц Урала эти роды стали девятыми по счету, а 118 детей стали третьими в своих семьях.

Напомним, в период с 10 по 16 марта на Среднем Урале родилось 636 детей: 306 мальчиков и 330 девочек, среди них восемь пар близнецов.

Ирина Пичурина