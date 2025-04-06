В Ульяновской области подозреваемый в убийстве подростка помещен под домашний арест

Суд избрал меру пресечения несовершеннолетнему подозреваемому в убийстве 14-летней девушки и разбое в Ульяновской области. По ходатайству следствия он помещен под домашний арест. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Силовики установили, что преступление было совершено в Тереньгульском районе в ночь с 4 на 5 апреля. Фигурант уголовного дела пришел во двор частного дома, в котором жила жертва, напал на нее и ударил множество раз разными предметами, включая топор, по голове, шее и телу. От полученных травм девушка погибла.

Тело жертвы обнаружила в подвале дома мать ребенка, которая сообщила в полицию. Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 4 ст. 162 и п.п. «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

По подозрению в преступлении задержали двух местных жителей, один из которых — совершеннолетний. Но его вина не подтвердилась, и задержанного отпустили. Расследование взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Георгий Портнов