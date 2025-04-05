СК РФ контролирует расследование убийства подростка в Ульяновской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об убийстве 14-летней девочки с разбоем в Ульяновской области. В центральном аппарате по этому вопросу отчитается исполняющий обязанности руководителя регионального СУ СК РФ Антон Дунин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Антон Дунин доложит Александру Бастрыкину о ходе расследования и обстоятельствах, которые удалось установить.

Преступление было совершено в Тереньгульском районе. В пятницу, 4 апреля, жительница села Тумкино сообщила в полицию о том, что обнаружила в подвале своего частного дома тело 14-летней дочери со следами насильственной смерти.

СУ СК РФ по Ульяновской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 162 и п. «в», «з» ч. 2 ст.105 УК РФ. Устанавливается личность предполагаемого преступника.

Георгий Портнов