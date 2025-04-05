В Ульяновской области задержаны подозреваемые в убийстве 14-летней девочки

Силовики задержали двух жителей Ульяновской области, подозреваемых в убийстве 14-летней девочки и разбое. Один из задержанных — несовершеннолетний. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В ближайшее время задержанным изберут меру пресечения. Расследование продолжается.

Уголовное дело об убийстве подростка и разбое (ч. 3 ст. 162; п. «в», «з» ч. 2 ст.105 УК РФ) было возбуждено в пятницу, 4 апреля. В полицию обратилась мать погибшей, которая обнаружила тело 14-летней дочери со следами насильственной смерти в подвале своего частного дома в Тереньгульском районе. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял расследование на контроль.

Георгий Портнов