В Ульяновской области возбуждено дело об убийстве 14-летней девочки

Расследуется уголовное дело об убийстве 14-летней девочки с разбоем в Тереньгульском районе Ульяновской области. Оно возбуждено по ч. 3 ст. 162 и п. «в», «з» ч. 2 ст.105 УК РФ. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

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Силовики устанавливают обстоятельства преступления и лиц, которые могли его совершить. Назначены экспертизы.

О гибели девочки сообщила в полицию ее мать, жительница села Тумкино. Она рассказала, что обнаружила в подвале частного дома тело ребенка со следами насильственной смерти. Силовики выяснили, что «порядок вещей в доме был нарушен».

Георгий Портнов