Главные новости к утру 6 апреля

Во всех штатах США прошли протесты против политики президента Дональда Трампа. Участники акций осудили сокращение финансирования социальных программ, массовые увольнения госслужащих, депортацию мигрантов и отказ от программ разнообразия и инклюзивности.

Суд по иску «Роснано» арестовал денежные средства и имущество на 5,6 млрд руб. у восьми бывших топ-менеджеров. В их числе экс-глава корпорации Анатолий Чубайс.

Силы ПВО сбили беспилотники над Ростовом-на-Дону и еще тремя районами Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Угрозу атаки БПЛА также объявляли в Курской и Белгородской областях.

В Иркутской области из-за урагана пострадали семь человек, в том числе ребенок. Ранее МЧС сообщило о техногенных пожарах, которые произошли в результате воздействия сильного ветра. Власти региона обесточили 100 тыс. домов. Электричество отключили и в 94 населенных пунктах Красноярского края.