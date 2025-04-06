Силы ПВО сбили беспилотники над четырьмя районами Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области сообщил об отражении атаки БПЛА на регион. По его словам, силы ПВО уничтожили беспилотники в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском, Октябрьском сельском районах.

Точное число сбитых беспилотников Юрий Слюсарь не назвал. «Предварительно, пострадавших нет. Оперативные службы проверяют информацию о падении обломков на административное здание и хозпостройки в Пролетарском районе Ростова»,— написал он в Telegram-канале.

В Ростовской области с начала ночи на сегодня, 6 апреля, действует предупреждение о возможной атаке БПЛА. Аналогичная угроза объявлена в Курской и Белгородской областях.