Три водолаза выбыли из группы поиска утонувшего на реке Сива ребенка по болезни

Три водолаза выбыли из группировки МЧС РФ и ПСС УР по поиску утонувшего на реке Сива подростка, сообщил 4 апреля в Telegram председатель госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин. Их заменят специалисты из Глазова.

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«5 апреля общей группировкой РСЧС (Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.— "Ъ-Удмуртия") было пройдено 8,5 км. Ребенок не найден»,— написал председатель.

Господин Шуткин добавил, что уровень воды и скорость речного потока увеличиваются. 6 апреля водолазные работы и обследование эхолотом продолжатся со стороны реки Кама.

Сегодня начался 11-й день поисков тела 10-летнего подростка, утонувшего на реке Сива в Воткинском районе. Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что число водолазов было увеличено до 12 специалистов МЧС РФ и ПСС УР. Кроме того, на реке работают пятеро спасателей. Ситуация находится на личном контроле главы Удмуртии Александра Бречалова. «Надеемся на лучший исход, но обстоятельства сложные»,— сказал руководитель республики 5 апреля.

4 апреля «Ъ-Удмуртия» писал, что к властям региона обратилась родственница несовершеннолетнего Виктория Башкирова. По ее словам, в будни в поисках задействовано 200—300 человек, в выходные — до 600—700. При этом наблюдается усталость специалистов поисковых отрядов. Потерпевшая просила увеличить число водолазов и выделить скорую помощь для добровольцев.

Напомним, правоохранители получили сообщение о двух утонувших подростках 27 марта. По факту исчезновения несовершеннолетних было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Тело 11-летнего подростка обнаружили на следующий день, 28 марта.