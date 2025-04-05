Глава Удмуртии об утонувшем подростке: ситуация находится на личном контроле

Мероприятия по поиску утонувшего на реке Сива подростка Артемия Башкирова находятся на личном контроле: о подобных ситуациях властям сообщается сразу, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов в видеообращении 5 апреля в Telegram.

«Сейчас на реке работают четыре водолаза от МЧС РФ, восемь — от ПСС УР, а также пять спасателей. Работа очень сложная: увеличивается течение, поэтому они работают посменно, но делают максимум, чтобы найти Артемия»,— сказал глава региона. Господин Бречалов поблагодарил задействованных в поисках волонтеров. «Надеемся на лучший исход, но обстоятельства сложные»,— добавил руководитель республики.

Сегодня идет 10-й день поисков тела Артемия Башкирова, утонувшего на реке Сива в Воткинском районе. Число водолазов было увеличено до 12 специалистов, обследование территорий началось в районе Сидоровых гор. Обследование дна водоема будет продолжаться до ухудшения паводковой ситуации. К 5 апреля уровень воды в реке Сива поднялся на 8 см.

4 апреля «Ъ-Удмуртия» писал, что к властям региона обратилась родственница несовершеннолетнего Виктория Башкирова. По ее словам, в будни в поисках задействовано 200—300 человек, в выходные — до 600—700. При этом наблюдается усталость специалистов поисковых отрядов. Потерпевшая просила увеличить число водолазов и выделить скорую помощь для добровольцев.

Напомним, правоохранители получили сообщение о двух утонувших подростках 27 марта. По факту исчезновения несовершеннолетних было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Тело 11-летнего подростка обнаружили на следующий день, 28 марта.

Всего с 27 марта в поисках Артемия Башкирова была обследована береговая линия реки Сива протяженностью 183 км. Водолазы СПСЧ и ПСС обследовали более 2,26 кв. км водотока. Добровольцы на лодках обследовали порядка 2 кв. км с помощью эхолотов.