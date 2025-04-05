На 10-й день поисков утонувшего на Сиве подростка число водолазов выросло до 12

Количество водолазов, занятых поиском тела утонувшего на реке Сива подростка, увеличилось 5 апреля до 12 специалистов: восемь от ПСС УР, четыре — от МЧС РФ, сообщил сообщил в Telegram председатель госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин. Группировка в том числе насчитывает пятерых спасателей ПСС УР, двое из которых используют эхолот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шуткин, Telegram Фото: Андрей Шуткин, Telegram

10-й день поисковых работ начали в районе Сидоровых гор. Обследование дна водоема будет продолжаться до ухудшения паводковой ситуации, которая зависит от уровня воды и скорости течения. По оперативным данным, на 8:00 5 апреля уровень воды в реке Сива поднялся на 8 см за последние сутки.

Напомним, правоохранительные органы получили сообщение о двух утонувших подростках 10 и 11 лет 27 марта. По факту исчезновения несовершеннолетних было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». К поискам подключились свыше 100 человек на 34 единицах техники. Тело одного из утонувших обнаружили на следующий день, 28 марта.

Всего с 27 марта в поисках Артемия Башкирова была обследована береговая линия реки Сива протяженностью 183 км. Водолазы СПСЧ и ПСС обследовали более 2,26 кв. км водотока. Добровольцы на лодках обследовали порядка 2 кв. км с помощью эхолотов.. Родственница утонувшего подростка записала видеообращение к властям Удмуртии, где рассказала, что в будни в поисках задей 200-300 человек, в выходные — до 600-700. Она просила выделить больше водолазов и скорую помощь для волонтеров, отметив усталость специалистов.