Родственница утонувшего на реке Сива подростка обратилась к властям Удмуртии

Родственница утонувшего на реке Сива 10-летнего подростка Виктория Башкирова обратила внимание властей Удмуртии среди прочего на необходимость увеличить число водолазов и предоставить скорую помощь для волонтеров. Видеозапись обращения она опубликовала на странице во «ВКонтакте» 4 апреля. Виктория Башкирова считает поддержку региона недостаточной.

«За все это время от правительства республики было предоставлено от трех до шести человек из ПСС УР и ПСО №3. Нам нужны водолазы. Нам нужна скорая. У нас люди ходят по лесам и болотам: получают травмы, рвут сапоги, находятся в воде по пять часов. Скорой помощи предоставлено не было»,— сказала Виктория Башкирова. По данным родственницы, в будни в поисках задействовано 200-300 человек, в выходные — до 600-700.

Виктория Башкирова добавила, что ПСС УР приезжает не каждый день. ПСО №3 работает ежедневно: заявительница указывает на усталость специалистов. Сейчас поиски продолжаются в том числе силами волонтеров и при поддержке администрации Воткинского района.

По данным регионального ГУ МЧС, от ведомства привлекаются водолазы СПСЧ — четыре сотрудника ежедневно проводят поисковые работы. Кроме того, на месте работают 5-6 водолазов ПСС УР из Воткинска и Ижевска. В ПСС УР добавили, что спасатели Воткинского отряда имеют большой опыт. В частности, они участвовали в спасательных работах после крушения теплохода «Булгария»: со дна было поднято 46 тел погибших.

Напомним, в Воткинском районе идет девятый день поисков утонувшего подростка Артемия Башкирова. Поисковая группа была усилена, плавсредство оснастили современным эхолотом. Правоохранители получили сообщение о двух утонувших несовершеннолетних 27 марта. По факту исчезновения несовершеннолетних было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». К поискам подключились свыше 100 человек на 34 единицах техники. Тело одного из утонувших обнаружили на следующий день, 28 марта.