Воронежский футбольный клуб «Факел» сыграл винчью с «Ахматом»

Сегодня, 5 апреля, состоялся матч 23-го тура РПЛ, в котором встретились воронежский «Факел» и грозненский «Ахмат». Игра прошла на стадионе «Факел» в Воронеже и закончилась со счетом 0:0. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов.

Матч прошел без зрителей. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза назначил «Факелу» такую санкцию и штраф в 1 млн руб. за поведение воронежских болельщиков на игре с петербургским «Зенитом».

Это был первый матч «Факела» с новым тренером Игорем Шалимовым. Он несколько дней назад занял должность, которая освободилась в минувшие выходные, когда сразу после разгромного — 5:0 — поражения команды в 22-м туре РПЛ от лидирующего в турнире «Краснодара» в отставку ушел Дмитрий Пятибратов. Этот проигрыш был для «Факела» пятым подряд в лиге. При этом воронежцы не забивали голов на протяжении последних шести (а с учетом сегодняшнего матча уже семи) официальных матчей — с ноября 2024-го.

Господин Шалимов оценил результат игры как «положительный»: «Мы и “Ахмат” не отпустили на восемь очков, и сократили на одно очко разрыв с “Пари НН”, с которым нам еще предстоит играть. Если говорить про игру, то мы в целом показыали именно то, что готовили эти три дня. Но дальше нам надо двигаться немного по-другому. Мы должны учитывать поле — у нас еще четыре игры здесь, если оно мокрое, то оно быстрое, будем перестраиваться по игре».

«Пришел новый тренер, были новые нюансы, игра получилась нервозной. “Факел” всегда был неуступчивой командой, они бьются за себя, за город, за болельщиков. Возможности у нас были, но не забили, а без гола победы не бывает»,— сказал главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев.

Сейчас «Факел» занимает в турнирной таблице 14-е, предпоследнее место, находясь в зоне вылета с 15-ю очками. От находящегося на 13-м месте (уже в зоне стыков) «Пари НН» «Факел» отделяет четыре очка, от «Оренбурга» 15-м месте — одно. Следующий матч воронежцы проведут 13 апреля с «Акроном» в Тольятти.

Подробнее о смене тренера «Факела» — в публикации «Ъ».

Мария Старикова