Воронежскому «Факелу» не удалось отменить штраф в 1 млн и матч без зрителей

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) отказал воронежскому футбольному клубу «Факел» в отмене решения контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) от 13 марта. Санкция в виде штрафа на 1 млн руб. и матча без зрителей остается в силе. Об этом сообщили в РФС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Представители «Факела» уточнили, что без болельщиков проведут матч 23-го тура, в котором дома примут грозненский «Ахмат». Он начнется в 15:15 5 апреля.

«Факел» наказали за поведение болельщиков на игре с петербургским «Зенитом», которая прошла в Воронеже 8 марта и завершилась со счетом 0:2. КДК усмотрел в действиях местных фанатов расизм. Представители «огнеопасных» заявили, что провели внутреннее расследование и выяснили, что «уханья» и оскорбления в адрес игроков «Зенита» могли исходить от одного болельщика на Южной трибуне. После этого клуб обжаловал решение КДК.

На 74-й минуте матча полузащитник гостей Вендел получил красную карточку — бригада VAR обратила внимание на то, что он показал кому-то за воротами средний палец. После встречи главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил в эфире «Матч ТВ», что болельщики обзывали Вендела «макакой», «ухали» и даже один из воронежских футболистов якобы проявил расизм. Впоследствии обвинения были выдвинуты в отношении вице-капитана Сергея Божина, однако КДК не нашел нарушений в его действиях.

Подробнее о ситуации читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Вот за "Факел"».

Алина Морозова