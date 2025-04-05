В НХЛ оценили повторение Овечкиным рекорда Гретцки

Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дейли назвал очень впечатляющим достижение российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В матче сегодня, 5 апреля, россиянин оформил дубль и сравнялся с канадцем Уэйном Гретцки по количеству голов (894) в регулярных чемпионатах НХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

«Мне очень нравится то, что Александр привнес в НХЛ за последние 20 лет. Он страстно любит игру, и его энтузиазм заразителен. Нам очень повезло, что он работает в нашей лиге»,— сказал Дейли «Спорт-Экспрессу».

На пресс-коференции после матча Овечкин передал привет фанатам из России. Российский хоккеист проводит свой 20-й сезон в составе «Вашингтон Кэпиталз». Следующий матч его команда проведет 6 апреля против «Нью-Йорк Айлендерс». До конца регулярного чемпионата НХЛ у клуба запланировано еще шесть игр.

О том, как Овечкин сравнялся с Гретцки,— в материале «Ъ» «Александр Овечкин догнал рекорд».