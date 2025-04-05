В Госдуме допустили перевод школьников в спецучреждения за злостный буллинг

Школьников, занимающихся травлей, могут перевести в спецучреждения или на домашнюю форму обучения. Такой вариант рассматривается в рамках законопроекта о профилактике травли среди детей, заявил его автор — глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Он пояснил, что если ребенок систематически «продолжает держать в страхе школу и никого не слушает», то надо не допускать ситуаций, при которых учащийся будет «отравлять атмосферу для всех остальных детей». Подобные действия одного ребенка нарушают права на образовательный процесс других учеников, считает депутат.

Решения об изменении формата обучения таких детей, как правило, принимает комиссия по делам несовершеннолетних с участием образовательной организации и родителей. «Возможно, мы пойдем по пути права направлять такую категорию детей в специализированные учреждения»,— сказал ТАСС господин Метелев.

Депутаты с октября 2022 года разрабатывают законопроект о борьбе с травлей в школах. Планировалось, что он будет принят до конца 2025 года. В конце марта Минпросвещения сообщило, что подготовило методическую памятку по противодействию травле в школах и колледжах. Она рассчитана на учеников, родителей и педагогов. В документе в том числе приводятся меры административной и уголовной ответственности для нарушителей.

О том, как россияне относятся к проблеме травли в школах,— в материале «Ъ» «В сетях травят».