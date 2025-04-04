Трамп: Китай запаниковал из-за торговой войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Китая «запаниковали» из-за введенных американской стороной пошлин, и в целом «играют неправильно», передает AFP. Несколько часов назад Китай ввел доппошлины на товары из США в 34%, что стало симметричным ответом на действия США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kent Nishimura / Reuters Фото: Kent Nishimura / Reuters

«Китай сыграл неправильно, он запаниковал — и это единственное, что он способен сделать!»,— написал господин Трамп в Truth Social.

Ответные пошлины Китая в размере 34% на все товары из США начнут действовать с 10 апреля. Пекин назвал действия Белого дома не соответствующими правилам международной торговли и подчеркнул, что подобными пошлинами Вашингтон наносит значительный ущерб экономическим интересам и правам Китая.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импортные товары от 10% до 50%. В перечень вошло 185 стран, включая Китай, Евросоюз, Индию и Украину. России в списке нет. Глава Белого дома также ввел отдельные ограничения для импортных автомобилей и автозапчастей. 25-процентные пошлины на готовые машины вступили в силу вчера, 3 апреля, на запчасти — не позднее 3 мая. После Дональд Трамп заявил, что США получат дополнительные $6–7 трлн благодаря торговым пошлинам.

Подробности — в материале «Ъ» «Игра тарифов».