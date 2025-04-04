Трамп: США получит дополнительные $6–7 трлн благодаря торговым пошлинам

Введенные тарифы обеспечат США дополнительными $6–7 трлн, убежден американский президент Дональд Трамп. По его словам, на фондовом рынке и в стране в целом произойдет «бурный рост».

«Я думаю, все идет очень хорошо. У США будет $6–7 трлн, поступающих в страну»,— сказал господин Трамп журналистам, комментируя последствия введения пошлин для фондового рынка США. Трансляция велась на Youtube-канале ANI News.

2 апреля глава Белого объявил о введении тарифов на импортные товары от 10% до 50%. В список вошло 185 стран, включая Китай, Евросоюз, Индию и Украину. России в перечне нет. Американский лидер также ввел отдельные ограничения для импортных автомобилей и автозапчастей. 25-процентные пошлины на готовые машины вступили в силу вчера, 3 апреля, на запчасти — не позднее 3 мая.

Подробности — в материале «Ъ» «Игра тарифов».