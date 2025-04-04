Более чем 7,6 тыс. свердловских ветеранов получили медали к 80-летию Победы

В Свердловской области 7636 ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) получили юбилейные медали к 80-летию Победы, сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В рамках подготовки к юбилею Победы на Среднем Урале планируют восстановить памятники и 26 воинских захоронений — на это населенным пунктам выделят деньги из бюджета области. Как отметили в правительстве, за последние шесть лет в регионе восстановлено 149 воинских захоронений и установлено 38 мемориальных знаков.

Кроме того, муниципалитетам рекомендуется разместить именные таблички на домах ветеранов — для этого необходимо получить разрешение самих участников войны или их родственников. Кроме того, применение мер соцподдержки для ветеранов находится на особом контроле.

Напомним, в начале марта Евгений Куйвашев, занимавший тогда пост губернатора Свердловской области, предложил присвоить звание «Почетный гражданин города» ветеранам в честь 80-летия Победы, из них 38 человек получат звание почетных граждан Екатеринбурга. Кроме того, власти выделили муниципалитетам более 700 млн руб. из регионального бюджета на восстановление и приведение в порядок памятников и воинских захоронений.

Ирина Пичурина