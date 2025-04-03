Спикер свердловского заксобрания призвала депутатов окружить «заботой» ветеранов

Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина призвала депутатов муниципальных дум региона окружить ветеранов «вниманием и заботой» в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), сообщили в управлении информационной политики парламента. Госпожа Бабушкина озвучила инициативу на заседании совета представительных органов муниципалитетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Бабушкина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Людмила Бабушкина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Спикер отметила, что власти выделили муниципалитетам более 700 млн руб. из регионального бюджета на мероприятия по восстановлению и приведению в порядок обелисков, памятников, захоронений воинов и на установку мемориальных знаков. «Муниципалитеты на своих территориях достойно подготовятся к этому значимому событию»,— заверила Людмила Бабушкина.

Вице-губернатор Олег Чемезов подчеркнул, что за шесть лет в области восстановили 149 воинских захоронений, установили 38 мемориальных знаков и провели работы по нанесению 147 имен погибших при защите Отечества на мемориальных сооружениях воинских захоронений. Он добавил, что региональное правительство рекомендовало муниципалитетам организовать мониторинг условий жизни ветеранов ВОВ и бывших несовершеннолетних узников фашизма.

В управлении информполитики напомнили, что более 6,7 тыс. ветеранов, проживающих в Свердловской области, получат выплаты ко Дню Победы. В частности, инвалидам и участникам ВОВ направят 25 тыс. руб., бывшим узникам концлагерей, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда и участником войны, не входившим в состав действующей армии — по 10 тыс. руб.

Ранее, в январе, президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 80 тыс. руб. ветеранам ВОВ, мера поддержки распространяется на фронтовиков и их вдов, а также малолетних узников концлагерей. Единовременную выплату в 55 тыс. руб. также получат труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, совершеннолетние узники концлагерей и те, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения.