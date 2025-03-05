Власти Екатеринбурга присвоят 38 ветеранам звания почетных граждан города

Всем 38 участникам Великой Отечественной войны (ВОВ), которые проживают в столице Среднего Урала, будет присвоено звание «Почетный гражданин Екатеринбурга». Соответствующий проект решения членам думской комиссии по местному самоуправлению представила директор департамента организационного и документационного обеспечения Алена Мартынова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Госпожа Мартынова напомнила, что положение предусматривает присвоение почетного звания одному человеку в год, однако добавила, что изменения, внесенные в документ в 2023 году, допускают принятие «отдельных решений думы в связи со знаменательными юбилейными датами и памятными событиями». «Очевидно, что в юбилейный год Великой Победы, с учетом позиции президента, такие особенности могут быть установлены в отношении екатеринбургских ветеранов, участников ВОВ»,— сказала глава департамента.

Проект решения поддержали пять членов комиссии, один — не голосовал. Депутаты рассмотрят документ на заседании думы 11 марта. «В случае принятия проекта решения администрация с участием всех районных администраций до конца марта организует работу по подготовке необходимых документов и их представления в адрес главы Екатеринбурга. Предложения по конкретным персоналиям будут рассмотрены комиссией по присвоению почетного звания, после чего ее решение будет направлено в думу»,— пояснила Алена Мартынова.

Звания «Почетный гражданин Екатеринбурга» за всю историю его существования были удостоены 102 человека. В 2024 году его обладателем стал 100-летний ветеран ВОВ Жорж Токарев, который принимал участие в Параде Победы на Красной площади в Москве в июне 1945 года.

Звание «Почетный гражданин города» дает право на дополнительные льготы, в том числе бесплатное посещение любых культурно-зрелищных мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями.

Ранее президент Владимир Путин поддержал инициативу Министерства обороны РФ о присвоении ветеранам звания почетных граждан регионов и населенных пунктов, в которых они проживают. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил присвоить почетные звания всем участникам ВОВ, которые зарегистрированы на территории субъекта.

Василий Алексеев